Эксперт рассказал, как начнется возможная ядерная война между Россией и США

Ядерное оружие / "Корреспондент"

В случае, если между Россией и США вспыхнет война, она начнется с использования обычного оружия и закончится применением ядерного.

Такое мнение высказал в своей статье для портала "Военно-промышленный курьер" военный эксперт Константин Сивков.

Как считает он, между двумя этапами войны может пройти довольно продолжительное время. А вариант, при котором военные действия между США и Россией стартуют сразу с использования ядерного оружия, Сивкову кажется крайне маловероятным из-за политических, морально-психологических, правовых обстоятельств."Непосредственным признаком того, что США готовы к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог рассказал, когда Путин развяжет ядерную войну.