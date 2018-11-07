Астролог рассказал, когда Путин развяжет ядерную войну

Ядерная ракета, Россия / фото: politikus.ru

Астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" рассказал, насколько слова Владимира Путина о ядерной войне близки к правде, и смогут ли российский и американский президент договориться.

"С астрологической точки зрения, ноябрь будет самым лучшим временем для того, чтобы договориться, достичь какого-то компромисса. Как раз в этом месяце – 11 ноября – Путин и Трамп должны были встретиться в Париже, но встреча, к сожалению, отменилась. 8 ноября Юпитер входит в знак Стрельца, а позже – и Меркурий. Это самое удачное время, когда могли бы быть достигнуты эффективные договоренности", - отметил он.

Читайте такжеТретья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" НибируОднако, несмотря на перенос встречи, по прогнозу Росса, Путин и Трамп все же договорятся и найдут какое-то компромиссное решение. "Трамп рожден под знаком Близнецов, Путин – под знаком Весов, а Близнецы и Весы всегда найдут точки соприкосновения", - добавил он.

Но при этом астролог не исключает, что Путин может развязать ядерную войну, только позже.

"Путин остается опасен в плане применения тактического ядерного оружия. Об этом писал еще Нострадамус: в центурии 10 катрене 72 говорится о том, что "Царь Ужаса воскреснет в августе (по старому стилю это седьмой месяц) 1999 года". В это время только Путин пришел к власти, когда Ельцин назначил его преемником 9 августа 1999 года, в момент страшного затмения над Европой", - рассказал эксперт.

Читайте также"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президента"Потому я считаю, что Путин – это действительно тот человек, который может развязать ядерную войну. Но, скорее всего, он прибегнет к такому шагу только тогда, когда будет приближаться конец его жизни. Говорят, что у него рак позвоночника – то ремиссия, то болезнь вновь начинает возобладать. Не исключено, что, когда он сам окажется на грани смерти, он подумает, почему бы и всех нас тоже не отправить на тот свет", - резюмировал Росс.

Астролог уточнил, что из всех стран под наибольшей угрозой в таком случае будут Великобритания и США. "Это две страны, которые Путин по-настоящему ненавидит и готов стереть их с лица земли", - считает эксперт.

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