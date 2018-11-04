"Загонят в угол": офицер США сказал, чем Трамп может пригрозить Путину

Дональд Трамп будет говорить Владимиру Путину, что его загонят в угол, сообщил офицер США / Reuters

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным пригрозит ему загнанием в угол.

Если лидер РФ не успокоится и "будет продолжать безумие, которое он начал с Грузии и Крыма", глава Штатов надавит на канцлера Германии Ангелу Меркель и закроет ему "Северный поток", рассказал эксперт "Обозревателю".

"Я считаю, что Трамп — не тот человек, который любит обмениваться любезностями. Особенно приватно, да и на публике тоже нет. Я думаю, что он будет говорить Путину, что у того нет выхода и его загонят в угол", — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.