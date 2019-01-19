"АЭС России совсем недалеко": эксперт оценил вероятность войны между Украиной и РФ

Эксперт оценил вероятность войны с РФ / 24tv.ua

Широкомасштабной войны между Украиной и Россией не будет, заявил бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин понимает, что полномасштабная война — это, может быть, конец не только Украине и России, но и всему земному шару.

"Еще один довод — наличие у Украины атомных электростанций. Да и Курская, и Ростовская АЭС совсем недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с Чернобыльской трагедией", - отметил он.

Еще одним аргументом Горбулин назвал наличие украинской транспортной газовой системы.

"Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на одни сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся", - добавил он в интервью Фактам.

Напомним, ранее эксперт оценил перспективы широкомасштабной войны с Россией.