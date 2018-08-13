Оборона Юга Украины: эксперт рассказал о концепции усиления обороноспособности страны

13 августа 2018, 03:10

В Украине необходимо внедрить концепцию национальной стойкости, считает Владимир Горбулин.

Армия ВСУ
/ Минобороны Украины

Если планы Кремля по разрядке с Вашингтоном сорвутся, РФ может активизировать военные действия на Донбассе, заявил эксперт по государственной безопасности, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин.

"Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны — их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант "тотальная оборона") должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства. Нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны. Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить "случайное" появление у "ЛДНР" своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там "Бук-1", что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)", — пишет он в материале на zn.ua.

По мнению Горбулина, Украина должна сделать акцент на развитии государственных оборонных программ и выстраивании обороны Юга Украины (Азовский бассейн).

"Россия наращивает свою военную группировку в этом регионе, и нельзя допустить, чтобы мы оказались к этому не готовыми", — добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

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