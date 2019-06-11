На прямой линии с Путиным возмущенных протестующих Шиеса заменят актерами

Столкновение ОМОНа с экоактивистами на станции Шиес / Новая газета

Для участия в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным свезут массовку, которая будет изображать протестующих в Шиесе Архангельской области, но не покажут реальных участников акций протеста.

Напомним, с начала апреля в Архангельске продолжается конфликт населения с властью, которая хочет построить полигон для мусора из Москвы. Местные жители считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты дежурят у стройки, блокируют дороги к станции и оказывают сопротивление путинской нацгвардии. Также протестующие требуют отставки губернатора Игоря Орлова, который вышедших на улицы граждан назвал "шелупонью".

Как сообщает телеграм-канал Незыгарь, на Шиес уже приехали журналисты для подготовки Прямой линии с Путиным. С 7 июня пассажирские поезда не останавливаются на Шиесе. Активисты высказывают опасения, что команда московской мэрии и РЖД в связке с местным УВД отстранят их от эфира и заменят актерами, которые расскажут в прямом эфире, что строительство мусорного полигона – это благо.

В это же время протестующие готовят свою студию, где проведут настоящий эфир с реальными вопросами.

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В Архангельскую область уже введены внутренние войска.

Протест против строительства мусорного полигона попал в число самых известных протестных акций последнего времени: о нем знают или слышали 35% россиян.