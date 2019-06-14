Уходит эпоха: рак убил звезду сериалов Богатые тоже плачут и Дикая роза

13 июня погасла звезда известной актрисы Эдит Гонсалес, которая запомнилась украинскому телезрителю благодаря первым мексиканским телесериалам - Богатые тоже плачут и Дикая роза.

По информации, 54-летнюю Эдит убил рак яичников, с которым она боролась последние три года. Свою болезнь актриса не скрывала, в 2016 году она об этом рассказала публично. Потом была операция, надежда на исцеление. Но пару месяцев назад болезнь решила атаковать снова, и победила, сообщает издание New York Daily News.

Отметим, что в телесериале Богатые тоже плачут Эдит сыграла дочь главной героини Марианны и Луиса Альберто – Марисабель. А в телесериале Дикая роза Эдит играла Леонеллу Вильяреаль. Также Эдит снялась в сериалах Золотая клетка и Страсти по Саломее.

У актрисы осталась дочь-подросток – Констанце всего 14, ее отец - политик Сантьяго Крил. 24 сентября 2010 года Гонсалес вышла замуж за Лоренсо Ласо Маргайна.

Читайте также"Дикая Роза" Вероника Кастро едет в ТрускавецОтметим, что мексиканская актриса Вероника Кастро, с которой Эдит снималась в сериалах Богатые тоже плачут и Дикая роза, отреагировала на смерть коллеги.

Вероника Кастро призналась в своeм Instagram, что ей очень больно от мысли о том, что Гонсалес ушла из жизни.

По словам Кастро, актерские работы умершей звезды были прекрасными, и разместила отрывок из фильма.

Добавим, что Эдит Гонсалес родилась в 1964 году. Свою первую роль она сыграла в возрасте 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, в США в своем доме в Калифорнии в окружении ближайших родственников скончалась 97-летняя актриса и певица Дорис Дэй.