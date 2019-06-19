В России назвали "голословными" обвинения о причастности к катастрофе MH17

В МИД РФ назвали "голословными" обвинения в причастности к крушению Боинга МН17 / Говорит Москва

В МИД России заявили, что расследование, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не вызывает у них "ничего, кроме сожаления".

Кроме того, в своем заявлении МИД РФ сообщило, что не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - сказано в заявлении.

Российские дипломаты считают, что расследование – предвзятое и однобокое, и их усилиям отводится лишь второстепенная роль.

"Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", - посетовали в МИД РФ.

Напомним, в крушении боинга MH17 на Донбассе прокуратура Нидерландов обвинила четырех подозреваемых. Трое из них – россияне, еще один – украинец. Всех объявили в международный розыск.

Катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Ранее стало известно, что круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен.