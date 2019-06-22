"Печаль": Епифаний оценил последствия для ПЦУ из-за возможного выхода Филарета

ПЦУ не будет нанесен заметный ущерб из-за возможного выхода Филарета, полагает митрополит Епифаний / Сайт президента Украины

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что возможный выход экс-предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета из ПЦУ не принесет церкви заметного ущерба.

Вероятный выход Филарета из ПЦУ принесет печаль, рассказал Епифаний в интервью журналу НВ.

По его словам, в ПЦУ сделали все, чтобы патриарх в лоне новой церкви чувствовал себя комфортно духовно, материально и физически, "но ему оказалось этого мало".

"…возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ не принесет церкви заметного ущерба, но несомненно принесет печаль", — считает Епифаний.

Напомним, 20 июня в Киеве во Владимирском соборе состоялся "поместный собор", собранный патриархом Филаретом. На сборах решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — ПЦУ, в ее состав, в частности, вошла УПЦ КП.