"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ

Ирина Геращенко / ICTV

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы никак "не может заседать в одном зале с убийцами", то бишь представителями делегации РФ.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook представитель Украины в Страсбурге и пока еще первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи и на камеры сказали россиянам, что они убийцы. А их подружке Скабеевой не могла не процитировать Парубия − "сгинь, нечисть", − написала она.

Напомним, утром 25 июня было официально объявлено о том, что ПАСЕ разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал − с восстановлением всех прав.

Далее, к представителям Москвы не выдвинули условий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и о прекращении аннексии Крыма и войны на Донбассе.