"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ

25 июня 2019, 13:35

Ирина Геращенко была сверхэмоционально по поводу возвращения делегации России в ПАСЕ.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / ICTV

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы никак "не может заседать в одном зале с убийцами", то бишь представителями делегации РФ.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook представитель Украины в Страсбурге и пока еще первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи и на камеры сказали россиянам, что они убийцы. А их подружке Скабеевой не могла не процитировать Парубия − "сгинь, нечисть", − написала она.

Напомним, утром 25 июня было официально объявлено о том, что ПАСЕ разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал − с восстановлением всех прав.

Далее, к представителям Москвы не выдвинули условий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и о прекращении аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия делегация ПАСЕ Ирина Геращенко Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:06
Не испивший КРОТа Алибасов заработал на своей болезни миллионы
13:54
НАТО загнал Россию в угол по поводу "ракетного договора". В Москве "отбоярились"
13:40
Главные новости 25 июня: разборки из-за возвращения России в ПАСЕ и 1000 гривен Видео
13:38
Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 1,2 и 5 копеек: когда и что изменится для украинцев
13:35
"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ
13:27
Энн Сарнофф стала первой женщиной-директором Warner Bros: что о ней известно
13:25
Кредиты без проблем от Ccloan реклама
13:09
В Украине вводят новую банкноту в 1 тысячу гривен
13:01
Гордо хлопнули дверью: украинская делегация устроила в ПАСЕ демарш. Что дальше Видео
12:51
В России убили известного спортсмена
12:45
"Готовьте длиннее рукава": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине до конца недели Видео
12:45
Пугачева засветила грудь в полупрозрачном наряде
12:43
Холодный душ, или Главный вывод для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ мнение
12:34
"За Россию и свободу до конца": в Харькове выпускники академии Нацгвардии вляпались в скандал из-за песни Газманова Видео
12:22
Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России Видео
12:16
Возвращение России в ПАСЕ: что в этом страшного на самом деле мнение
12:16
Павел Зибров поддержал фаната "ЛНР" на выборы в Раду и отгреб от ветеранов АТО
11:25
Врачи раздолбали Алибасова за наглую ложь
11:23
"Европа, проснись!": возле Совета Европы устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ Видео
11:13
"Самоубийство членов ПАСЕ" и "наша моральная победа": появилась реакция властей Украины на голосование по РФ Видео
10:48
Украинцы тонут как на Титанике мнение
10:44
Дочь Брежневой чуть не вывалила грудь из крошечного бикини
10:35
Арсений Яценюк назвал решение ПАСЕ о возвращении России позорным
10:07
Матрица-4: звезда Черной пантеры сыграет в ребуте
09:54
"Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ": соцсети взорвались из-за голосования по РФ
09:51
О ментовском беспределе мнение
09:47
Агитаторы кандидата в депутаты Мухи собирают персональные данные избирателей путем обмана Фото
09:38
Девушка Лунина показала свои прелести Фото
09:21
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
09:16
Филарет анонсировал "ответку" обобравшему его Епифанию Видео
09:09
Кубок Америки. Уругвай и Чили вышли в четвертьфинал
08:55
Синоптики предупредили о новом температурном пике перед похолоданием Видео
08:36
Педофилы распоясались: как наказывать убийц и насильников детей мнение
08:05
Филарета отправили на пенсию: эксперт объяснил, что значит решение Собора
07:56
Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав "за" Видео
07:47
Из овса, хлеба и свеклы: как сделать освежающий квас домашний Фото Видео
07:15
Европа превращается в Сахару: синоптики предупредили о 40-градусной жаре Видео
06:56
Чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки мнение
06:33
Новый судный день: пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля - уфологи
06:04
День моряка – волнительные поздравления и яркие открытки Фото
05:40
Честные и прикольные поздравления с Днем таможенника Украины 2019 Фото
05:33
Леся Никитюк без белья засветила упругую грудь на селфи
05:09
Порошенко проведет в Раду всего 14 депутатов - политолог
04:38
Под аурой затмения: астролог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:07
Слава из НеАнгелов, которую бросил муж-эскулап, показала настоящую осиную талию
03:50
Как легко и просто "разкочегарить" мужчину в постели: эксперты дали совет
03:04
В Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного и похвастались видео экзекуции Видео
02:01
"Просто няма какая-то": в России семья добровольно наелась глистов
01:10
Врачи рассказали, безопасно ли заниматься сексом с беременными
00:29
"Какой хороший попик": Мокрая Тина Канделаки поделилась пикантным фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять