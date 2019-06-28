Крушение самолета на Гавайях: погиб парень из Донецка

В результате крушения самолета на Гавайях погиб Николай Глебов из Донецка / Reuters

В США на Гавайях одной из жертв крушения самолета возле острова Оаху стал американец родом из Донецка — 28-летний Николай Глебов, который в 2005 году переехал в Штаты с родными.

Парень был на Гавайях в отпуске и хотел перед возвращением с отдыха прыгнуть с парашютом, рассказала Голосу Америки сестра погибшего — Диана Глебова.

По словам собеседницы, расследование крушения самолета займет от одного до двух лет.

"Три года назад это само судно уже разбивалось в Калифорнии. Но все люди, находившиеся на борту, выжили, потому что самолет поднялся достаточно высоко, чтобы они смогли выпрыгнуть с парашютом. Поэтому вопрос — был ли этот самолет исправным…?" — сказала она.

Напомним, 21 июня на Гавайях в районе аэродрома Диллингем упал двухмоторный самолет King Air, который перевозил людей, желающих совершить прыжок с парашютом. На борту находились 11 человек. После крушения самолет загорелся, никто не выжил.