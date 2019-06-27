Крушение пассажирского самолета в России: названы возможные причины

Первичная причина крушения Ан-24 — отказ левого двигателя, узнали журналисты / @ilax202

Первичной причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании Ангара Ан-24 в аэропорту российского Нижнеангарска (республика Бурятия) является отказ левого двигателя.

Борт мог потерпеть крушение и из-за ошибки пилотов после того, как отказал двигатель, пишет Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Источник в экстренных службах Бурятии рассказал ТАСС, что фюзеляж самолет при столкновении со зданием очистных сооружений разломился в месте соединения крыла.

"…Плоскости крыла также разломились, из-за чего, вероятно, произошел розлив топлива и пожар", — заявил собеседник.

В авиакомпании Ангара сообщили, что в результате крушения Ан-24 погибли 34-летний командир борта, пилот-инспектор Владимир Коломин (общий налет часов — 15 тысяч 702) и 35-летний бортмеханик Олег Барданов (общий налет часов — 13 тысяч 728).

И.о. главврача Нижнеангарской центральной районной больницы Галина Мешкова говорила, что второй пилот и бортпроводница спаслись через иллюминаторы. По ее словам, после инцидента за медпомощью обратились 33 человека, а четверо из них — госпитализированы.

"На 13:20 (8:20 по Киеву — Ред.) обратились 31 пассажир и два члена экипажа — второй пилот и бортпроводница. Из них четверо госпитализированы: два — в Нижнеангарскую ЦРБ и два — в больницу на станции в Северобайкальске с травмами. Их состояние — средней степени тяжести", — заявила Мешкова.

После крушения Ан-24 следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) российского уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Нижнеангарске пассажирский самолет авиакомпании Ангара Ан-24 совершил аварийную посадку, погибли двое пилотолов, ранены семь человек.

Самолет утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, после взлета у борта отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт, и случилось смертельное чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, Ан-24 при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.