Глубокий прогиб: в Италии художник к визиту Путина на поле выстриг портрет князя Владимира

Владимир Путин / Reuters

Итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал на пшеничном поле портрет князя Владимира Ясно Солнышко − к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА "Новости". Гамбарин давно известен в Европе как единственный художник, который вместо холста и кистей использует трактор и поле со злаками.

Он признался, что давно хотел сделать подарок Путину, потому что тот в 2013-м, во время предыдущей встречи с папой Франциском, подарил ему икону Владимирской Богоматери.

Портрет получился около 200 метров в длину, с площадью 24 квадратных километра.

Портрет князя Владимира / Twitter РИА Новости

Напомним, ранее в Грузии появились в продаже презервативы с портретом Владимира Путина. До этого российская художница своим бюстом нарисовала портрет Дмитрия Медведева.

