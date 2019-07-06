Депутат Госдумы требует поставить ему в Грузии памятник

Политик считает, что спас культуру виноделия соседней страны.
Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник за спасение культуры виноделия.
"Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия", - цитирует российского политика РИА Новости.
По словам Онищенко, Россия пока не будет запрещать импорт вина из Грузии, поскольку нет данных, которые могут стать доказательством препятствия к сотрудничеству в данной сфере.
Депутат добавил, что решение временное. И если в будущем Россия увидит недружественные действия со стороны Грузии, то импорт вина будет полностью запрещен.
Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.
Затем президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.