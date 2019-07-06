Депутат Госдумы требует поставить ему в Грузии памятник

Россия пока не отказывается от грузинского вина / Фото: Shutterstock

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник за спасение культуры виноделия.

"Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия", - цитирует российского политика РИА Новости.

По словам Онищенко, Россия пока не будет запрещать импорт вина из Грузии, поскольку нет данных, которые могут стать доказательством препятствия к сотрудничеству в данной сфере.

Депутат добавил, что решение временное. И если в будущем Россия увидит недружественные действия со стороны Грузии, то импорт вина будет полностью запрещен.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Затем президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.