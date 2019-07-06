"Решение было полно боли": Катамадзе разоткровенничалась об отказе выступать в России

Нино Катамадзе не могла лукавить со своими слушателями / tochka.net

Грузинская певица, джазовая дива Нино Катамадзе призналась, что отказ от выступлений в России стал для нее непростым решением, поскольку она не хотела вызвать негодование у своих поклонников.

"Целью отказа, от миллионов слушателей, не было вызвать раздражение друг у друга, это не было попыткой нагрубить. Наоборот, целью было показать, что мы не одни в этом мире и есть человеческие истории полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории. Если я смогу объяснить своим слушателям, что мое решение было полно боли, я справлюсь и с негативной реакцией", - цитирует Катамадзе BBC News.

По словам знаменитости, она не разделяет искусство и политику, поэтому должна быть честной со своими слушателями. Певица подчеркнула, что не хотела нагрубить поклонникам, но и не смогла быть равнодушной к произошедшему в ее стране.

"У меня, как у гражданки, как в грузинки, не было права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать те события, которые происходили до сих пор", — высказалась Катамадзе.

Исполнительница назвала своей обязанностью демонстрацию гражданской позиции и политических взглядов.

Как ранее сообщалось, грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили принесла извинения своим соотечественникам за концерты в России.

Ранее другая грузинская исполнительница, Нино Катамадзе, объявила о том, что не будет выступать в России из-за акций протеста в Грузии, которые она поддерживает. Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии с антироссийской акцией.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.