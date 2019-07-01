Кикабидзе дал оценку отказавшимся от выступлений в России грузинским артистам

Кикабидзе считает, что каждый должен поступать по совести / УНИАН

Легенда советской эстрады и кинематографии, грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинских певиц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе от выступлений на территории России по причине поддержки антироссийских протестов в Грузии.

"Каждый человек поступает так, как он считает нужным. А она, наверное, считает этот поступок правильным. У меня свое мнение о себе. О других я предпочитаю никогда не говорить", - цитирует Кикабидзе Ридус.

Как ранее сообщалось, грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили принесла извинения своим соотечественникам за концерты в России.

Ранее другая грузинская исполнительница, Нино Катамадзе, объявила о том, что не будет выступать в России из-за акций протеста в Грузии, которые она поддерживает. Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии с антироссийской акцией.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.