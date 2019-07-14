В России в авиакатастрофе погиб обучавший Путина пилот

Игорь Никитин и Владимир Путин / Фото: Авиационный центр Панино

В России неподалеку от Москвы погиб глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.

Как сообщает Telegram-канал 112, Никитин ранее обучал президента России Владимира Путина управлению дельталетом.

Отмечается, что по факту случившегося организована доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Разрушений и пострадавших на земле нет.

Известно, вертолет, в котором находился Никитин, вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Этот аэродром, который предназначен для малой авиации, расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе. Жертвой авиакатастрофы стал еще один человек.

По предварительным данным следствия, вертолет потерпел крушение из-за жесткой посадки в поле.

Напомним, близ села Яблочное Великописаревского района Сумской области произошла авиакатастрофа, в результате есть погибший.