Захарова считает, что украинское видение Европы устарело / Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Украины устарели представления об европейских ценностях и их необходимо обновить.

В эфире пропагандистского телеканала Россия 1 она подтвердила, что Киеву действительно необходимо двигаться строну Европы.

По ее словам, для эффективности первоначально необходимо обновить в сознании понятие европейской цивилизации. Захарова убеждена, что много недоработок присутствует в правовом аспекте.

Представитель российского МИДа признала, что и Украине, и России есть над чем работать. Она уточнила, что имела ввиду Минские договоренности, после полного выполнения которых может возникнуть оптимизм в отношениях между конфликтующими государствами.

Напомним, Захарова утверждает, что российское ведомство не получало официальных предложений от Украины по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году.