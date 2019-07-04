В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков

Мария Захарова утверждает, что МИД Украины не делал предложений по освобождению моряков / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова утверждает, что российское ведомство не получало официальных предложений от Украины по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году.

Во время брифинга Захарова подчеркнула, что Киев официально отказался обсуждать эту тему, но каких-либо предложений с собственными инициативами не предоставлял.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", — заявила Захарова.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.