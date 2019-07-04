В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков

В Кремле заявили, что Киев не сделал пока абсолютно никаких предложений.
Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова утверждает, что российское ведомство не получало официальных предложений от Украины по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году.
Во время брифинга Захарова подчеркнула, что Киев официально отказался обсуждать эту тему, но каких-либо предложений с собственными инициативами не предоставлял.
"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", — заявила Захарова.
Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.