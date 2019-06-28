"Наши ребята стали заложниками": отец пленного моряка отреагировал на конфликт Зеленского и Климкина

Виктор Сорока считает, что конфликтом и эмоциями беде не поможешь / Фото: УНИАН

Отец захваченного украинского моряка Василия Сороки высказал мнение, что конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным из-за ноты России по освобождению украинских моряков не приведет к возвращению ребят домой, а лишь может навредить.

"Я бы не хотел, чтобы наша власть сегодня разговаривала между собой на эмоциях. Потому что это не ведет к решению проблемы. Мы хорошо понимаем, что наши ребята стали заложниками геополитической борьбы, но одновременно уже и не являются детьми – они военнослужащие, офицеры ВС. И они не поплыли на рыбалку, не поплыли на прогулку, они выполняли задачи в целях сохранения независимости и территориальной целостности Украины", - сказал Виктор Сорока в комментарии InfoResist.

По словам мужчины, предложенный Россией вариант развития событий, согласно которому моряки должны признать свою вину, является категорически неприемлемым.

Читайте такжеГройсман нашел способ, как Зеленскому отделаться от Климкина"И очень не хотелось бы, чтобы наши военнопленные были вынуждены признать свою вину, что они действительно виноваты, а Россия — нет. Потому что с самого начала было заявлено, что они военнопленные и никаких законов России не нарушали. А ситуация складывается так, что все перекручивается в другую сторону, их поставят перед выбором – признайте свою вину и вы будете дома. Я даже не могу сказать, что делать в этой ситуации", — отметил он.

Виктор Сорока подчеркнул, что украинское руководство, вырабатывая стратегию, должно понимать, что без помощи США и стран Европы освободить моряком из российского плена невозможно.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.