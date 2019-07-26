Пролетела тысячу километров: Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3

Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3 / Скриншот видео с youtube.com

Поздно вечером 25 июля Иран успешно испытал баллистическую ракету средней дальности Шахаб-3.

По информации, испытали ракету в южной части страны, она пролетела около 970 километров и упала в пустыне недалеко от Тегерана, передает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

В то же время, американские чиновники убеждены, что баллистическая ракета Шахаб-3 не угрожает судоходству и военным базам США.

Также стало известно, что разведчики убеждены, что Иран проводит испытания для улучшения дальности и точности ракеты.

Отметим, то в последнее время обострился конфликт между США, Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских танкеры в Ормузском проливе.

Читайте также"Достать ракетами до Урала": эксперт рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФРанее стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном. Оказалось, что американский президент Дональд Трамп принимал решение о выходе из ядерной сделки с Ираном эмоционально. Подтолкнула Трампа к такому решению личная неприязнь к своему предшественнику - президенту США Бараку Обаме.