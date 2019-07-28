В Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видео

28 июля 2019, 18:13

Священнослужители закрыли ворота храма на замок и не впустили силовиков.

Протестующие нашли защиту от жестокости полиции в церкви / Фото: Facebook/Andrey Borzenko

Во время силового разгона митинга в Москве, на котором 27 июля с особой жестокостью задержали 1127 протестующих, люди спрятались от кийков полиции в Храме Космы и Дамиана в Шубине.

"По старой традиции люди спасаются от ига в церкви", - сообщают участники митинга в Facebook, обнародовав фото и видео.

Пользователь Андрей Борженко показал, как после вытеснения полицией, часть демонстрантов оказалась в Столешниковом переулке, рядом с памятником Юрию Долгорукому. Некоторым удалось скрыться там же, в Храме Космы и Дамиана в Шубине. Местные священнослужители пустили людей в храм и молились вместе с протестующими за мир.

Иеромонах Иоанн, приютил демонстрантов в храме, рассказал, что принимать всех желающих – это его обязанность.

"Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат. Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от политических взглядов", - рассказал он.

по старой традиции люди спасаются от ига в церкви. сегодня мы задонатили не только ОВД-Инфо и Телеканал Дождь, но и свв. бессребреникам Косьме и Дамиану

Опубликовано Andrey Borzenko Суббота, 27 июля 2019 г.

В комментариях пользователи написали, что священнослужители закрыли церковь изнутри, не пропустив силовиков с кийками.

"Нас эти же ребята закрыли изнутри от ОМОНа", - сообщает очевидец событий Настя Индрикова.

/ Фото: Facebook/Andrey Borzenko

Россияне в комментариях подчеркивали, что есть в Москве церковные приходы, которыми поистине можно гордиться.

"Горжусь нашим приходом!" – отмечает москвичка Катя Круглова.

Напомним:

  • 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
  • В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры,  на участников акции натравливали служебных собак.
  • Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
  • Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".
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Москва церковь полиция разгон митинга новости России
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