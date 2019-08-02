Кизяк под окна: фермеры своеобразно "наказали" Макрона - видео

Фермеры привезли навоз под окна партии Макрона / скриншот

В ночь на пятницу, 2 августа, французские фермеры, неудовлетворенные соглашением о свободной торговле с Канадой, привезли 20 тонн навоза под офис партии Эммануэля Макрона Вперед, республика у южного города Тулуза

Отметим, фермеры во Франции протестуют уже неделю.

Они всячески пытаются донести до президента, что несогласны с договором.

К слову, всего за неделю они "атаковали" 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа., пишут СМИ со ссылкой на агентство AP.

Напомним, 27 июля Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях наказать Макрона за "глупость" - на налог, который был введен французским государством в отношении американских цифровых компаний.

Читайте такжеСтолкновения и слезоточивый газ: во Франции жестко разогнали акцию "желтых жилетов""Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - подчеркнул Трамп в Twitter.

В свою очередь Макрон позвонил Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции.