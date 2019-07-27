Трамп пригрозил наказать Макрона за "глупость", президент Франции ответил

США заявили об ответных мерах за французский цифровой налог.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести санкции против Франции в ответ на налог, который был введен французским государством в отношении американских цифровых компаний.
Американский лидер подчеркнул, что США вскоре объявят об ответных мерах на "глупость Макрона".
"Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - подчеркнул Трамп в Twitter.
В свою очередь Макрон позвонил Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции, сообщает Reuters.
При этом президенты сошлись во мнении, что саммит G7 во французском городе Биарицц в августе станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп пригласил президента Владимира Зеленского на встречу в Белый дом.