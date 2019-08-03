Экс-беркутовец Кусюк участвует в разгоне протестующих в Москве

Сергей Кусюк специализируется на разгоне акций протестов / Фото: Дождь

Экс-командир киевского Беркута Сергей Кусюк, который стал известен после жестокого разгона протестующих на Майдане в 2014 году, в составе российских силовых структур разгоняет участников акции протеста в Москве.

Как сообщил российский журналист Илья Азар в Facebook, Кусюк ходит по Москве в форме спецподразделения ОМОН вместе с российскими силовиками и заталкивает людей в автозаки.

В ролике видно, как Кусюк ходит в полном обмундировании у автозака, где сидят участники акции протеста.

Бывший беркутовец подозревается в причастности к убийствам 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, в частности, в организации выдачи оружия с боевыми патронами перед этими событиями и совершении иных действий.

Кусюк в Украине объявлен в розыск. Затем Россия отказала Генпрокуратуре Украины в задержании и выдаче.

Работает экс-замкомандира киевского Беркута Сергей Кусюк Опубликовано Илья Азар Суббота, 3 августа 2019 г.

Как ранее сообщалось, Кусюк не впервые разгоняет митинг в Москве. Также другой бывший сотрудник луганского подразделения Беркута, сбежавший из Украины, был замечен во время разгона недавнего митинга в Москве.

Напомним, Кусюк попал в санкционный список Магнитского, направленный США против нарушителей прав человека и коррумпированных чиновников во всем мире.