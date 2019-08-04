"За переговоры - сажать": в России возбудились из-за предложения от Слуги народа

Совет Федерации / RatingBet

Введение в пределах Украине уголовной ответственности за несанкционированные и самовольные переговоры с РФ "усугубят диалог" между странами.

С таким заявлением в воскресенье, 4 августа, выступил член Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) по международным делам Олег Морозов, сообщает RT.

Сенатор уточнил, что никак не может понять смысла инициативы новоизбранного депутата Рады от президентской партии Слуга народа Богдана Яременко.

"Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные. Не очень понятно, что понимается под словом "переговоры". Переговоры могут быть по самым разным вопросам, каждый раз это регулировать уголовным кодексом, вводить систему наказаний достаточно проблематично", — сказал он.

Морозов также немало оскорбился от словосочетания "сепаратные переговоры", которое употребил, озвучивая свою инициативу, Яременко.

"Все такого рода инициативы очень часто "дурно пахнут", потому что предполагают совсем другое. Что понимается под сепаратными переговорами? По намеку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам", — раздраженно подытожил сенатор.

Напомним, ранее дипломат и новоизбранный депутат Рады Богдан Яременко публично заявил о том, что нужно ввести в Украине уголовную ответственность за самовольные переговоры с Россией. Раньше известный музыкант и лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук тоже предложил наказывать украинских политиков несанкционированные переговоры с РФ.

