Два десятка россиян устроили мордобой в центре Кракова (фото)

Драка произошла возле торгового центра М1 на проспекте Мира / Twitter TVP3Krakow

Польские полицейские задержали в Кракове 20 россиян за участие в драке с местными футбольными фанатами. Среди задержанных – также несколько граждан Польши.

Драка произошла возле торгового центра М1 на проспекте Мира, сообщают местные СМИ. Подрались между собой граждане РФ, в основном чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба "Краковия".

При себе у задержанных нашли оружие, другие опасные предметы и наркотики, а причиной драки назвали конфликт из-за торговли на рынках.

Twitter polska_times

Twitter Aleksandra Parzyszek

Напомним, а борту самолета Турецких авиалиний рейса Стамбул - Екатеринбург россияне устроили драку. Конфликт начался во время рассадки пассажиров. Причина потасовки непонятна, но мужчин удалось разнять. В итоге с рейса сняли всех троих участников конфликта, в том числе и женщину.