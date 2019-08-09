Стало известно, что Варфоломей пообещал Зеленскому

Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей

Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, заявил Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - цитирует Варфоломея Православная церковь Украины.

Читайте также"Отпустите меня": в Турции заблокировали прорывавшуюся к Зеленскому телевизионщицу РФКроме того, Вселенский патриарх заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".

Напомним, ранее СМИ сообщили о недоразумениях, которые возникли между представителями Константинополя и Офиса Зеленского, поэтому стороны не подписали совместное заявление.