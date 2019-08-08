Что-то пошло не так: Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление

Встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, пишут СМИ

8 августа состоялись переговоры украинского гаранта Владимира Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Перед встречей возникли недоразумения между представителями Константинополя и Офиса Зеленского, поэтому стороны не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с украинским МИДом, пишет ВВС News Украина. Планы подписать его подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако, что-то в последний момент пошло не так. Издание сообщает, что стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики - Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют Зеленым патриархом.

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

Читайте такжеЗона свободной торговли между Украиной и Турцией: Зеленский и Эрдоган приняли решениеПосле встречи с Вселенским патриархом Зеленский практически не общался с журналистами. На вопрос, о чем говорили с Варфоломеем, он ответил: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

В Офисе президента также отказались прокомментировать, почему совместное заявление так и не было подписано.

Издание также уточняет, что встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского. А эксперты оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Напомним, 8 августа в Стамбуле состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Патриарх показал Зеленскому собор Святого Георгия. Кроме того, в честь украинского президента Вселенский патриарх дал обед, а после провел президента к кортежу.

Пресс-служба президента обнародовала короткое сообщение о том, что Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку.