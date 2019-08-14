В России обвинили США в коварных планах по применению ядерного оружия

Россия и США. Иллюстративное фото / Мир прогнозов

Цель обвинений РФ в кибератаках со стороны США − желание легализовать военные операции против "неудобных стран", пускай даже и с применением ядерного оружия.

Соответствующее мнение озвучил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов, сообщает портал РГ.

"Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — "выяви и пристыди" (name and shame)", — заявил он.

Читайте такжеВ России недовольны новыми санкциями США и БританииПо мнению Храмова, США настаивают, что группа государств в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки, считая, что доказательством может быть совместное определение "источника атаки".

Он предположил, что главным фактором в определении виновного может быть политический контекст, а аргументом — тезис "с высокой вероятностью" (highly likely). По словам Храмова, они "не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту".

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