Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Властям США и конкретно Белому дому нужно выполнить два условия ради того, чтобы улучшить нынешние, довольно дрянные, отношения с Кремлем, главное из которых — внушить страх.

Соответствующее сообщение опубликовало западное издание Foreign Policy. По мнению автора статьи, Джошуа А. Гельтцера, ради для сдерживания политики России американскому президенту, который заступит на пост в Белом доме с 2021-го, придется найти способ заставить ее бояться США − ради того, чтобы Кремль.

Тем не менее, как полагает журналист, официальному Вашингтону не стоит пренебрегать шансы получить доверие жителей РФ.

Напомним, ранее западные СМИ прогнозировали, что Владимир Путина россияне привлекут к ответственности за устроенный им хаос. рассказали о навязчивом стремлении Путина