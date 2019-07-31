Трамп рассказал, как США и Россия решат вопрос с гонкой вооружений

Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Американский президент Дональд Трамп публично утверждает о том, что США и Россия непременно достигнут соглашению в сфере контроля за вооружениями.

"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", — заявил он в интервью телеканалу C-Span.

По словам Трампа, сейчас Россию и США в сфере вооружений активнейшим образом пытается догнать Китай.

Напомним, 3 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин, получив одобрение парламента, своим указом запустил "заморозку" ракетного договора с США. Позднее в НАТО рассказали, как отобьются от РФ после разрыва такого документа.