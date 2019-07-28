Генсек НАТО рассказали, как поступят члены Альянса после разрыва Путиным ракетного договора

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Reuters

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что страны, входящие в НАТО, обязаны как следует подготовиться к тому, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит свое действие в ближайшее время.

Именно такое заявление он сделал в интервью издания Der Spiegel. "К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", - заявил генсек.

Кроме того, Столтенберг дал прогноз насчет прекращения ракетного договора - в случае, если Москва не выполнит взятые на себя обязательства до 2 августа.

Напомним, 3 июля нынешнего года президент РФ Владимир Путин одобрил "заморозку" ракетного договора с США. Позднее в НАТО рассказали, как отобьются от РФ после разрыва ракетного договора.