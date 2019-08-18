"Чепуха, эвакуации не было": разведка США рассекретила шокирующий отчет о Чернобыльской аварии

18 августа 2019, 14:04

В американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв.

Саркофаг, Чернобыль
В США рассекретили отчет о Чернобыльской катастрофе / chnpp.gov.ua

Американская неправительственная организация Национальный архив безопасности опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

По информации, в первые дни после катастрофы в американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв.

Кроме того, разведчики были убеждены, что персонал эвакуировали сразу после взрыва, сказано в тайном уведомлении госсекретаря США от 2 мая 1986 года, которое обнародовано на сайте организации.

 "Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", — написал ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.

В США не могли поверить в такую информацию, исходя из масштабов разрушения.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек", — пояснил Абрамовиц в своем докладе.

Добавим, что в разведке США также были убеждены, что большинство персонала сразу бы эвакуировали, но для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы у реактора. Хотя на самом деле сразу после взрыва эвакуации не происходило.

Читайте такжеЖурналист рассказала, насколько безопасна Чернобыльская АЭС"Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы", — сказано в сообщении.

Кроме того, американские разведчики предположили, что такое количество пожарных должно было присутствовать на ЧАЭС еще до инцидента.

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

"Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости от взрыва 4-го энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения", — отмечается в документе, передает Громадське.

В то же время, из-за ложного предположения, что пожарные находились вблизи энергоблока еще до взрыва, американские разведчики отмечают, что "СССР не смог эвакуировать пожарных из летальной зоны радиационного облучения вокруг разрушенного здания реактора, что также указывает на жертвы".

Напомним, ранее сообщалось, в Чернобыльской зоне были замечены российские войска. В Вооруженных силах Украины появилась информация о многочисленном присутствии в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения солдат и военной техники РФ.

"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сообщает в Facebook пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады.

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