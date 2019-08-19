В центре Москвы и Питера прошли пикеты за деоккупацию Крыма

19 августа 2019, 09:33

Ряд одиночных пикетов провели в поддержку крымских татар, за освобождение украинских моряков и узников списка Сенцова.

В Питере провели акцию в поддержку крымских татар / vk.com/Стратегия-18

В Санкт-Петербурге и Москве прошли одиночные пикеты группы бессрочной акции Стратегия-18 за деоккупацию Крыма, в поддержку крымских татар, за освобождение украинских моряков и узников списка Сенцова.

На Арбате и Невском проспекте собрались активисты с плакатами Save Pavlo Hryb, "Крым должен быть деоккупирован – Украина единая", "Украинские моряки 200 дней в плену ФСБ РФ. Волю!". Они собираются каждый месяц в день депортации крымских татар 18 числа.

"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – рассказала участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина в комментарии Крым.Реалии.

  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма facebook/olgizza.vishnevetskaya
  • В Питере прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма vk.com/Стратегия-18
  • В Питере прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма vk.com/Стратегия-18
  • В Питере прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма vk.com/Стратегия-18

Ранее в Москве "задушили" акцию за свободные выборы.

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Москва Крым Питер деоккупация
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