"Путин – вор, пусть Ходорок башляет": в Москве прошли очередные протесты - видео

17 августа, в субботу, в Москве прошли очередные протесты с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов и прекратить уголовное дело, возбужденное после акции 27 июля.

По информации, копы задержали одного митингующего в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге, где прошли акции в знак солидарности с Москвой.

Протестующие прошли по Старому Арбату. В то ж время по всей столице РФ граждане устроили одиночные пикеты.

Отметим, когда колонна шла по Старому Арбату, протестующие кричали "Собянина в отставку", "Долой власть чекистов" и "Путин - вор!", "Полиция с народом, не служи уродам".

К слову, в шествии участвовали около 30 человек.

"Собянина под плитку": участники "Бессрочного протеста" продолжают гулять по Арбату. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/kToe8jkZsi — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 17 серпня 2019 р.

По информации МБХ Медиа, на Старом Арбате полицейские пытались задержать сторонников Бессрочного протеста. В итоге задержали только одного человека - Дмитрия Батуро, который кричал "Полиция с народом, не служи уродам".

На Старом Арбате начались задержания. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/3Gf6Ao3jLo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 17 серпня 2019 р.

В то же время в соцсетях кто-то заявил, что "это блять, позорище, а не протесты. Где горящие покрышки?".

"Все революция откладывается, у революционеров семестр начинается, тетрадки надо покупать) сдулись)))", - добавила Ольга.

"Очень хорошо. Хомячки должны сидеть в клетках", - высказался Дмитрий.

"Хорошее видео, скоро хомяки создадут студию, закупят костюмы и будут слать отчетное видео, пусть Ходорок только башляет", - сказал некий Виктор Раут, который убежден, что за протестами стоит Михаил Ходорковский.

Также в Санкт-Петербурге прошли пикеты в знак солидарности с Москвой. По информации российских СМИ, полиция задержала 11 человек.

Одна из задержанных в Петербурге вызвала скорую помощь в отделение полиции, причина обращения к медикам неизвестна.

К слову, по данным телеграм-канала "Помощь задержанным СПб", в Петербурге задержаны 12 человек.

Читайте также"П*здеть горазд": Шнуров высмеял митинг в Москве и разозлил русскихНапомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек.

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Также ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.