Почесал голову пистолетом: полковник из Крыма случайно подстрелил себя

Полковник подстрелил себя наградным пистолетом / Фото: соцсети

В Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета, когда решил почесать им себе висок.

Мужчина признался, что проверял обойму и не думал, что он заряжен, передает Московский комсомолец.

"И тут, не поверите, зачесался висок. Почесал голову стволом, когда неожиданно грянул выстрел. В патроннике, оказывается, была пуля. Представляете, всю жизнь связан с оружием, и тут такая нелепость", — недоумевал военный.

К слову, наградной пистолет военный получил "за воинские заслуги" в Крыму в 2014 году.

По данным издания, полковник недавно переехал в Московский регион к своей даме, с которой он познакомился по Интернету. Пистолет он хранил не в сейфе, и в один момент решил похвастаться оружием перед возлюбленной.

Перепуганная жена вызвала скорую помощь, раненого госпитализировали в больницу. Полковнику очень повезло - пуля прошла по касательной, и после оказания медпомощи врачами, мужчина сам ушел домой.

Отметим, что пуля застряла в стене, и вытащить ее военный так и не смог. Полицейские назначили проверку — возможно, по результатам оружие конфискуют.

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