Западные СМИ рассказали, почему испортились отношения Путина и патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Царьград

Аннексия полуострова Крым весной 2014-го и развязывания войны на Донбассе привели к серьезному раздору в отношениях главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетная американская газета Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники. "Близость РПЦ к Путину привела к тому, что ее репутация пострадала в результате агрессивной внешней политики Кремля", — говорится в материале.

Читайте такжеКирилл "Табачный", или Путин в рясеПатриарх Кирилл отказался принять крымские приходы под свою юрисдикцию и манкировал церемонией в Кремле, посвященной аннексии Крыма. Кроме того, на отношениях между Кремлем и РПЦ сказался тот факт, что Москва не смогла помешать ликвидации УПЦ (Московского патриархата).

Последний на сегодняшний день пример напряженных отношений между Путиным и патриархом Кириллом - связана со скандальным проектом строительства храма в Екатеринбурге. Против него активно выступали жители города. Патриарх Кирилл якобы лично просил президента поддержать строительство, но Путин проигнорировал его просьбы.

Напомним, ранее историк Арсен Зинченко рассказал о главном компромате, имеющемся у Кремля на патриарха Кирилла. Политолог Алексей Голобуцкий потроллил Путина и патриарха Кирилла из-за совместного фото с цветами.