"Вот они, скрепы": политолог потроллил фото Путина и патриарха Кирилла с цветами

Политолог высмеял фото Владимира Путина с патриархом Кириллом / Reuters

В воскресенье, 4 ноября, в столице России Москве президент Владимир Путин и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) в рамках празднования Дня народного единства возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому (предводители Второго народного ополчения 1612 года).

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил снимок российского лидера с главой РПЦ — "два мужика, один из них в платье, возложили букеты к памятнику двум мужикам, вот они, скрепы", пошутил эксперт в своем аккаунте в Twitter.

"Путин и Кирилл сегодня опять были вместе: возлагали цветы к памятнику Минину и Пожарскому…", — отметил аналитик.

Политолог высмеял фото Владимира Путина с патриархом Кириллом / Скриншот с twitter.com/holobutsky

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что размолвка Владимира Путина с патриархом Кириллом очень серьезная, в частности, в политическом плане. Литератор утверждал, что любое поражение главы РПЦ — это безусловная радость для президента России.