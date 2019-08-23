После скандала с Трампом Дания и Гренландия усилили оборону

23 августа 2019, 23:56

Власти страны оправдывают свои действия стратегической ролью арктического региона.

Гренландия
Гренландия усиливает оборону / Фото: REUTERS

Дания и Гренландия начали усиление безопасности и обороны, объясняя действия возрастающей в связи с таянием ледников стратегической ролью Арктики, однако происходит это на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, пожелавшим купить остров.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и северной Атлантике будет еще важнее в последующие годы, поскольку геополитическое значение Арктики растет", - цитирует Bloomberg пресс-службу Министерства обороны Дании.

После досадного инцидента с США премьер-министр Дании Метте Фредериксен в срочном порядке осуществил официальный визит в Гренландию. В ходе совещаний было заключено соглашение о проведении совместных военных учений и учений чрезвычайных служб. Затем Дания направила 38 пожарных в Гренландию, чтобы помочь потушить начавшийся еще в июле пожар у Сисимиута, в западной части острова.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявил, что правительство под руководством социал-демократов также рассматривает возможность направить больше военных кораблей.

"Угрозы и последствия, вызванные изменением климата, требуют нашего присутствия", — заявил Брамсен.

Напомним, Трамп отменил запланированный ранее визит в Данию. Причиной стал тот факт, что премьер-министр этой страны не поддержала идею президента США купить остров Гренландия.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп задумал выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Датские политики жестко отреагировали на идею Дональда Трампа купить крупнейший в мире остров. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна.

В то же время члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Монархи Дании убеждены, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а то, что президент США положил глаз на остров - это комплимент с его стороны.

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Дания Дональд Трамп Гренландия новости США
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