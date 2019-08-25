В России устроили митинг в поддержку Украины и против войны на Донбассе: видео

Пикет против войны на Донбассе / скриншот из видео

В центре города-миллионника Новосибирск (Россия) провели пикет в честь Дня Независимости Украины и против войны на Донбассе. Как свидетельствует видеозапись мероприятия, в нем приняло участие 13 россиян. Они держали желто-синие флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, мероприятие было не партийным, а общегражданским.

"Я пришел сюда, чтобы люди не забывали – у нас есть соседи, братья по крови, когда жили в общей советской квартире. И народ Украины сделал большой скачок вперед, получив независимость. Не надо об этом забывать", – заявил один из участников пикета Владимир Сухов.

Любопытно, что городские власти Новосибирска разрешили провести пикет против войны на Донбассе, почему полицейские проигнорировал мероприятия почти полностью.

Напомним, ранее в Варшаве в День независимости Украины провели церемонию чествования воинов УНР.