Трамп посулил Британии большое торговое соглашение после Brexit

Членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей, подчеркнул президент США.
После Brexit Британия получит большое торговое соглашение, заявил президент США Дональд Трамп британскому премьеру Борису Джонсону.
По словам Трама, членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.
"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение – больше, чем когда-либо с Британией", - заявил он перед встречей с британским премьером в рамках саммита Группы семи в Франции, сообщает Reuters.
Читайте такжеНовая серия Brexit обещает кучу сюрпризов"В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры," - добавил он.
Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с Соединенными Штатами будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.
Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.