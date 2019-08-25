Трамп посулил Британии большое торговое соглашение после Brexit

Борис Джонсон и Дональд Трамп / Reuters

После Brexit Британия получит большое торговое соглашение, заявил президент США Дональд Трамп британскому премьеру Борису Джонсону.

По словам Трама, членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.

"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение – больше, чем когда-либо с Британией", - заявил он перед встречей с британским премьером в рамках саммита Группы семи в Франции, сообщает Reuters.

Читайте такжеНовая серия Brexit обещает кучу сюрпризов"В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры," - добавил он.

Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с Соединенными Штатами будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.

Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.