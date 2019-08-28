День катастроф: в России вторая трагедия за утро, снова есть погибшие

В Нижнем Новгороде при пожаре на строящемся сухогрузе погибли два человека / Facebook/MNSLVIV

В России произошла уже вторая трагедия за утро 28 августа. Она снова связана со стройкой и снова двое погибших.

На этот раз погибли два человека в Нижнем Новгороде из-за пожара на строящемся сухогрузе. ЧП произошло на заводе "Красное Сормово".

"Возгорание произошло 28 августа в 8:23 (по московскому времени – ред.) на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли", — сообщили на предприятии.

Читайте такжеДва дня катастроф и несчастий: астролог назвал опасные дни неделиРасследованием причин трагедии займется уже созданная специальная комиссия.

Ранее в Новосибирске рухнула стена в строящемся здании. Уже известно о двух погибших – и это пока не окончательная цифра.

Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. Под завалами обнаружен один погибший. Кроме того, 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка.