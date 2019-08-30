Экс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленными

Задержка обмена пленными между Украиной и РФ произошла из-за документов, сообщил Илья Пономарев / Главред

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией затянулся из-за проблем с документами - прошениями о помиловании и другими.

Часть украинцев уже находятся на Родине, но их не отпустили, а "поменяли на российскую агентуру", рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире ObozTV, ссылаясь на источники в РФ.

По словам собеседника, стоит ожидать от российского президента Владимира Путина продолжения риторики, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов - преступник, "но, мол, невинных людей в Украине взяли в заложники, а мы своих не бросаем, и надо было на них обменять".

"Мои источники в России говорят о том, что всех, кого должны были обменять, доставили до аэропорта. К этому было абсолютно все готово. Насколько я понимаю, часть действительно уже находится на территории Украины", - заявил экс-депутат.

Читайте такжеПочему Кремль затягивает обмен пленнымиПономарев добавил, что подписание любых документов в рамках обмена пленными является чувствительным моментом, поскольку означат признание российской юрисдикции.

"Наши ребята там люди принципиальные, настроенные очень четко, и никаких уступок делать не хотят. Думаю, нам надо набраться терпения. И они скоро вернутся", - заявил он.

Ранее новый генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, и 30 августа на Родину возвращаются Олег Сенцов, пленные моряки и другие политзаключенные. Позже в СБУ утверждали, что пока нет окончательной даты обмена пленными.