"Крот" ЦРУ под носом у Путина: СМИ откопали новые сведения

У Смоленкова был "второй допуск секретности" / На фото - Кремль GettyImages

Экс-сотрудник Администрации президента РФ Олег Смоленков, который предположительно был многолетним информатором ЦРУ, имел так называемый "второй допуск секретности".

Российское законодательство предусматривает три уровня допуска к секретной информации. Например, носителям первого уровня запрещен выезд за границу. Что касается Смоленкова, то он, находясь на госслужбе, мог легально знакомиться со служебными документами, имеющими гриф "Совершенно секретно". Это удалось выяснить Комсомольской правде у высокопоставленного источника по месту бывшей работы предполагаемого "крота".

Таким образом, не исключено, что Смоленков, который занимался вопросами российской внешней политики, имел доступ к "совсекретным" сведениям, которые, предположительно, мог передавать в штаб-квартиру ЦРУ США.

Напомним, в 2017 году Центральное разведывательное управление вывезло из России агента, который в течение 10 лет якобы предоставлял Вашингтону важную информацию, включая данные о российском вмешательстве в президентские выборы-2016 в США. Как выяснилось позже, речь шла о сотруднике администрации президента России Олеге Смоленкове.