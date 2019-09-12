В Словении требуют отставки президента за высказывание об Украине и Турции

Пахор считает, что Турцию и Украину не нужно принимать в ЕС / Reuters

После заявления президента Словении Борута Пахора о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на полноправное вступление в Евросоюз, ряд лидеров мнений потребовали отставки главы государства.

Как сообщает Delo, такое заявление сделали 28 ученых и представителей экспертного сообщества этой страны.

"Президент сделал ненадлежащее, необоснованное, ксенофобское и политически-дипломатически чрезвычайно вредное для Словении заявление", - сказано в сообщении.

Ученые написали публичное письмо, в котором глава государства превысил свои полномочия и предстал политиком, недостойным доверия граждан и международных партнеров.

В Словении президенту напомнили, что при условии выполнения необходимых требований каждая европейская страна заслуживает права стать государством – членом ЕС. Иное мнение является свидетельством авторитаризма и склонности к популистским заявлениям.

Интеллектуалы допускают, что изречение президента может привести к ухудшению отношения Украины и Турции к Словении, а также негативно повлиять на отношения между Турцией и ЕС в вопросе разрешения кризиса с мигрантами. По мнению активистов, высказывание Пахора несет угрозу безопасности и благосостоянию страны, поэтому парламент должен возбудить против президента конституционное обвинение.

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"Президент Пахор имел и имеет прекрасные личные и политические отношения с лидерами ЕС за свою принципиальную политическую позицию относительно Турции и Украины. Его даже критиковала местная общественность за благосклонность. Министр иностранных дел Турции передал президенту Пахору пожелания президента Турции Эрдогана относительно его будущего визита в Словению", — сказано в заявлении.

Парламентарии Словении также уточнили, что с президентом Украины Владимиром Зеленским у Пахора состоялась неформальная встреча в кулуарах во время церемонии по случаю 80-летния начала Второй мировой войны в Варшаве.

Напомним, Пахор ранее заявил, что странам Балтии ЕС должен предоставить полноценное членство, а для Украины и Турции учредить особый статус.