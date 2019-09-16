По стопам РФ: в Пакистане заговорили о ядерной войне

Премьер-министр Пакистана Имран Хан / REUTERS

Пакистанский премьер Имран Хан заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном может превратиться в ядерную войну. Об этом сообщает The Telegraph.

Премьер-министр Пакистана заверил, что его страна не намерена начинать войну. В то же время, он указал, что конфликт между двумя ядерными государствами может перерасти в ядерную войну.

"Пакистан никогда не начнет войну. Я пацифист, я против войны. Но что я ясно сказал: когда две страны с ядерным оружием сражаются - если они ведут конвенционную войну - есть все возможности закончить ядерной войной", - заявил Хан.

Кроме того, политик отметил, что разочарован реакцией международного сообщества на решение премьера Индии Нарендры Моди отменить самоуправление в Кашмире. Также Хан обвинил индейские власти в геноциде.

Стоит отметить, что напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после того, как индийское правительство отменило полуавтономный статус спорных территорий - Джамму и Кашмира.

Напомним, что ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что существует риск возникновения ядерной войны.