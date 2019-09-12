"Избегают диалога": в России заговорили о ядерной войне

МИД России / пресс-служба "Единой России"

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о риске возникновения ядерной войны. Данная угроза появилась из-за ухудшений в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РБК-Украина.

При этом чиновник считает, что ядерная война может возникнуть "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Также он указал на боле эмоциональные, а "временами весьма агрессивные" действия западных партнеров.

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - подчеркнул Рябков.

Напомним, что МИД России выступило против возобновления Украиной разработки ядерного оружия.