"Избегают диалога": в России заговорили о ядерной войне

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что западные партнеры "расшатывать архитектуру контроля над вооружениями".
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о риске возникновения ядерной войны. Данная угроза появилась из-за ухудшений в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РБК-Украина.
При этом чиновник считает, что ядерная война может возникнуть "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Также он указал на боле эмоциональные, а "временами весьма агрессивные" действия западных партнеров.
"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - подчеркнул Рябков.
Напомним, что МИД России выступило против возобновления Украиной разработки ядерного оружия.