Треть человечества сгорит: пророк сделал шокирующее предсказание о Третьей мировой

6 сентября 2019, 06:50

Человечеству грозит гибель в результате ядерной войны.

Ядерный взрыв
Пророк сделал шокирующее предсказание о ядерной войне

В ХХII веке человеческую цивилизацию ждут страшные катаклизмы. Разразится Третья мировая война, которая унесет жизни трети населения нашей планеты.

Как писал известный астролог и алхимик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный как Парацельс, в ХХII веке разразится самая кровопролитная война в истории человечества.

"Восток взбунтуется против Запада. Тысячи огненных стрел взметнуться в небо с восточных территорий, упав на землю, они породят столбы огня, которые будут сжигать все на своем пути", — писал Парацельс.

Читайте такжеПутину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказаниемПо мнению многих историков, именно так пророк описал Третью мировую войну, когда будет применено ядерное оружие.

"Глубокие язвы и струпья покроют множество людей. Их души покинут тела, третья часть живущих на планете погибнет", — заявлял пророк.

Парацельс также добавил, что вода и земля будут отравлены, животные и растения погибнут, что повторяет выводы ученых о том, что ждет нашу планету в случае ядерной войны, пишет russian7.ru.

Напомним, ранее известный астролог Павел Глоба назвал дату окончания войны на Донбассе.

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