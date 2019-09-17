В Беларуси заявили о раскрытии схемы контрабанды оружия из Украины

Из Украины наладили контрабанду оружия, заявили в таможенном комитете РБ / @CustomsRB

В Беларуси раскрыли схему контрабандной переправки оружия из Украины в Россию, заявил глава Государственного таможенного комитета РБ Юрий Сенько.

По его данным, контрабандная схема была раскрыта совместно со специалистами Комитета госбезопасности страны.

Сенько уточнил, что оружие поставлялось транзитом через территорию Беларуси, причем части оружия шли через РБ сначала в Литву, а затем крупными партиями переправлялись в РФ.

"Это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, это около 9 тысяч боеприпасов", — пояснил он в эфире телеканала Беларусь 1.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.